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08:00, 7 сентября 2023Интернет и СМИ

Женщина узнала о поведении свекрови с ее сыном и запретила ей оставаться с ним

Фото: RasaBasa / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как узнала о поведении свекрови, когда она присматривала за ее сыном, и запретила матери мужа оставаться с ним наедине. Она рассказала, что свекровь морила голодом ребенка, из-за чего он дважды оказывался в больнице.

«Мой сын весил 4,4 килограмма при рождении и весит 10,3 килограмма сейчас», — написала автор поста. Когда ее ребенку было шесть недель, ее свекровь попросила оставить ей внука на день. «Мне было некомфортно, но мой муж настоял на этом, и я налила в бутылочку грудного молока и отвезла сына к его матери», — отметила она.

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Вечером женщина приехала к свекрови за ребенком, после чего обнаружила, что он выглядит нездорово. «Мой сын был будто без сознания, я покормила его и отвезла в больницу», — пожаловалась рассказчица. По ее словам, врачи сразу поставили капельницу ребенку. Позже ее свекровь призналась, что посчитала внука слишком тяжелым для шести недель и поэтому не покормила его.

«Я была в ярости и пообещала больше никогда не оставлять сына со свекровью», — заявила автор. Однако спустя четыре месяца ее свекровь снова попросила провести время с внуком. «Я отказывалась, но она продолжала настаивать, и через месяц я согласилась привести ей сына на три часа», — написала героиня истории.

Когда женщина вернулась за сыном, он снова выглядел слабым. «У него была высокая температура, я повезла его в больницу», — сказала рассказчица. Позже выяснилось, что ее свекровь нанесла на ребенка ментоловый бальзам и травы, потому что посчитала, что у него редкие волосы. «Еще она снова не покормила его и сослалась на то, что он слишком много весит», — добавила женщина. В итоге она сказала мужу, что больше никогда не позволит его матери проводить время с их ребенком.

В комментариях под постом многие поддержали решение автора не оставлять ребенка наедине с бабушкой, так как она два раза нанесла ему вред. Многие также удивились тому факту, что автор позволила свекрови во второй раз остаться с ее сыном наедине.

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    Олег Давыдов
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