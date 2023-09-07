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08:57, 7 сентября 2023Среда обитания

Назван срок начала строительства моста через Лену

Росавтодор: строительство моста через реку Лену в Якутии начнут в 2024 году

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Строительство моста через реку Лену в Якутии планируют начать в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального дорожного агентства (Росавтодора) агентству РИА Новости.

Завершить работы по возведению конструкции протяженностью более трех километров предполагают в 2028 году. Росавтодор планирует выделить на строительство моста 43 миллиарда рублей. «В соответствии с поручением заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина Федеральным дорожным агентством в рамках проектировки бюджета 2024-2026 годов предложено финансирование данного проекта, в том числе в 2025 году — 1,34 миллиарда рублей, в 2026 году — 3,20 миллиарда, в 2027 году — 19,23 миллиарда, в 2028 году — 19,23 миллиарда», — поделились информацией в пресс-службе. Кроме того, там напомнили, что в 2022-м проект включили в перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023–2027 годах с финансированием в 15,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

«Вместе с тем после принятия федерального бюджета на 2024-2026 годы планируется внесение изменений в пятилетний план дорожных работ», — добавили в пресс-службе. Помимо этого, в Росавтодоре отметили, что на данный момент выделение средств из Фонда национального благосостояния не планируется.

Днем ранее президент России Владимир Путин провел совещание по программе развития дальневосточных городов, во время которого дал поручения по строительству мостов через реки Лена и Алдан в Якутии. В июне 2023 года стало известно, что проект по возведению конструкции через Лену подешевел на 46 миллиардов рублей, до 130 миллиардов.

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    Полина Кислицына
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