Проект моста через Лену подешевел на десятки миллиардов рублей

Глава Якутии Николаев: проект моста через реку Лену подешевел на 46 миллиардов рублей

Проект по возведению моста через реку Лену в Якутии подешевел на несколько десятков миллиардов рублей. Теперь он оценивается в 130 миллиардов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева.

До этого стоимость проекта достигала 176 миллиардов рублей, однако теперь она снизилась на 46 миллиардов. Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев объяснил, что проект пересмотрели по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина, который курирует стройку.

«Мы, во-первых, пересмотрели все решения, связанные с подъездными путями. То есть там были, как мы потом уже в ходе работы выяснили, все-таки завышенные оценки по насыпям, по ширине и так далее», — отметил Николаев.

В сентябре 2022 года стало известно, что стоимость проекта по возведению моста через реку Лену в Якутии увеличилась вдвое, до 176 миллиардов рублей. Тогда указанная сумма появилась в проекте, направленном на рассмотрение в Главгосэкспертизу правительством региона.