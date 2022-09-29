Стоимость проекта моста через Лену увеличилась вдвое

РБК: стоимость проекта по строительству моста через Лену увеличилась вдвое

Стоимость проекта по возведению моста через реку Лену в Якутии увеличилась вдвое, до 176 миллиардов рублей. Указанная сумма появилась в проекте, направленном на рассмотрение в Главгосэкспертизу правительством региона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Федерального дорожного агентства.

По итогам проведения экспертизы сумма может быть скорректирована. Представитель Главгосэкспертизы отметил, что в учреждении собираются до конца текущего года подготовить заключение о том, насколько достоверна определенная правительством Якутии сметная стоимость проекта.

Будущий вантовый мост через Лену представляет собой двухполосную дорогу, автомобилисты смогут двигаться по ней со скоростью до 120 километров в час. Для строительства моста собираются привлечь деньги из федерального и региональных бюджетов, а также частные инвестиции. В 2020 году сумму, необходимую для его строительства, оценивали в 83,4 миллиарда рублей, однако весной 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин попросил ее снизить. Летом предыдущего года губернатор Якутии Айсен Николаев во время встречи с главой Минтранса Виталием Савельевым заявил, что на возведение конструкции понадобится 68,5 миллиарда рублей.

В правительстве Якутии отметили, что до подведения итогов госэкспертизы рано говорить о том, сколько будет стоить реализация проекта. В пресс-службе государственной компании «Ростех», вместе с группой ВИС заключившей соглашение на возведение моста с правительством Якутии в 2020 году, объяснили, что по сравнению с началом обсуждения проекта в нынешних реалиях стоимость строительных работ и стройматериалов увеличилась, однако масштабы этого увеличения будут понятны после получения результатов проверки.

Одной из других причин, почему проект подорожал, в пресс-службе ВИС назвали изменения в технической части проекта после моделирования уменьшенной копии моста. По его итогам было принято решение, что въезд будет проходить не по насыпи, а по эстакаде. Ожидается, что подобная идея более безопасна для населения и нанесет меньший ущерб экологии поймы — вода сможет беспрепятственно сливаться из поймы, близлежащие населенные пункты не будут затоплены, а местная экосистема не пострадает.

Мост через Лену позволит соединить восточную и западную части Якутии, между которыми не существует круглогодичного сухопутного сообщения, а также свяжет Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем. В дальнейшем по нему будет проходить международный транспортный коридор между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

В Росавтодоре полагают, что мост достроят к 2027 году, однако остальные участники проекта объяснили, что сроки строительства моста через Лену установят после прохождения госэкспертизы. На данный момент подготовлена площадка для строительства на левом берегу реки, завершить аналогичные работы на правом берегу собираются до конца года. Стоимость подготовки составляет 518 миллионов рублей.

В августе в городе Череповце Вологодской области через реку Шексну построили Архангельский мост. Открыть его планировали в 2025 году, однако все необходимые работы удалось завершить на три года раньше срока. По словам главы Минтранса Виталия Савельева, объект стал одним из крупнейших вантовых мостов России.