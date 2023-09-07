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17:15, 7 сентября 2023Среда обитания

Назван простой способ избавиться от мух в квартире

«БелНовости»: избавиться от мух в квартире помогут дрожжи и сахар

Фото: Jin Yeong Kim / Unsplash

Избавиться от мух в квартире или доме поможет ловушка из дрожжей и сахара. Простой способ удалить насекомых из жилья назвали эксперты изданию «БелНовости».

Для изготовления ловушки потребуются пластиковая бутылка объемом до одного литра, сахар, дрожжи, вода, а также скотч или клей. Верхнюю часть нужно отрезать ножницами, а получившуюся воронку поместить в нижнюю часть. Конструкция соединяется с помощью скотча или клея.

Далее следует изготовить сироп: для этого сахар, дрожжи и вода смешиваются в небольшой емкости. Смесь должна настояться 10-15 минут, до появления пузырьков, после чего ее необходимо залить в ловушку, заполнив ее на треть или наполовину. Конструкцию с сиропом нужно разместить в месте скопления мух — это может быть стол, пол или подоконник. Насекомых привлечет запах еды, из-за чего они залетят внутрь. Воронка создает эффект вакуума, поэтому мухи не смогут выбраться наружу.

Ранее дачников научили использовать пивные ловушки против слизней. Вредителей привлечет запах пива, из-за чего они попадут в наполненные им емкости.

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    Александра Качан
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