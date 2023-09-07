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14:27, 7 сентября 2023Бывший СССР

В Армении назвали невозможным вступление страны в НАТО

Депутат Ханданян: вступление Армении в НАТО технически невозможно

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Вступление Армении в НАТО технически невозможно, но страна открыта для сотрудничества с другими странами в сфере безопасности и обороны. Об этом заявил депутат парламента республики Саргис Ханданян, передает РИА Новости.

«Что касается членства в НАТО, то я не вижу возможности этого по техническим и политическим соображениям, а правительство Армении никогда не говорило о своем желании членства», — сказал он.

Ханданян также выступил с критикой в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая, по его словам, «покинула Армению». Он добавил, что у Еревана есть «много вопросов» к России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение совместных военных учений Армении и США не способствует укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе. По его словам, Москва «продолжает конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку».

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    Алевтина Запольская
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