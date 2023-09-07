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04:32, 7 сентября 2023Ценности

Актриса Флоренс Пью вновь вышла в свет в оголяющем тело платье

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Британская актриса Флоренс Пью вновь вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Page Six.

27-летняя знаменитость посетила премию ELLE Style Awards в белом платье длины макси с аппликациями в виде цветов, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом из аксессуаров на ней были — серьги-дорожки и несколько колец. Среди прочего телезвезде нанесли на лицо макияж в нюдовых оттенках, а короткие волосы уложили с помощью геля.

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

На размещенных кадрах видно, что Пью также сделала голубой маникюр. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках.

В июле Флоренс Пью пришла на премьеру фильма «Оппенгеймер» в Лондоне в длинном красном платье бренда Valentino с глубоким декольте без белья.

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    Карина Черных
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