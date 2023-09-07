Невиновный мужчина отсидел семь лет за изнасилование школьницы

В США полностью оправдали отсидевшего семь лет невиновного мужчину, который был осужден за изнасилование девочки в 1976 году. Об этом сообщает New York Post.

Суд снял все обвинения с 72-летнего Леонарда Мака, приняв во внимания данные ДНК-экспертизы. Мужчина провел за решеткой семь лет за то, что якобы надругался над школьницей в округе Винчестер штата Нью-Йорк 47 лет назад. Тогда неизвестный наставил пистолет на двух девочек, связал их и увез в лес. Там преступник изнасиловал одну из них и попытался сделать то же самое со второй.

Мака задержали через несколько часов, так как он подходил под описание подозреваемого. Несмотря на то что мужчина не сознался в преступлении, а свидетели подтвердили его алиби, присяжные вынесли обвинительный приговор. Находясь в заключении, Мак пытался опротестовать решение суда, однако окружная прокуратура каждый раз отказывала ему.

В итоге он отсидел полный срок, а добиться полного оправдания смог только благодаря усилиям сотрудников организации The Innocence Project («Проект Невиновность»). Его специалисты провели углубленное исследование образцов ДНК с места преступления, результаты которого показали невиновность Мака.

Эта же экспертиза указала на настоящего виновного, который ранее отсидел несколько сроков за изнасилования, совершенные с 1975 по 2004 год. Он попал под суд за то, что не зарегистрировался в качестве совершившего половое преступление. Мужчина уже сознался в изнасиловании школьниц.

«Приговор изменил всю мою жизнь — начиная от места жительства, заканчивая отношениями с семьей. Но я никогда не терял надежды и верил, что моя невиновность будет доказана. Теперь правда стала известна, и я могу наконец вздохнуть с облегчением. Я наконец-то по-настоящему свободен», — заявил Мак после решения о полном оправдании.

Ранее сообщалось, что в США выпустили на свободу невинно осужденного мужчину, отсидевшего 34 года за ограбление. Он был приговорен к 400 годам тюремного заключения в 1988 году.