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19:24, 7 сентября 2023Россия

В Москве открылась уникальная подземная галерея

Собянин: в парке «Зарядье» открылась уникальная подземная галерея

Фото: В. Новикова / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столичном парке «Зарядье» открылась большая подземная галерея. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Открыли уникальное многофункциональное подземное пространство — "Паркинг Галерея". В новом выставочном зале можно проводить самые разнообразные мероприятия — от выставок до концертов и спектаклей», — рассказал глава города Сергей Собянин. Градоначальник добавил, что в новом пространстве будут проходить выставки как профессиональных, так и начинающих художников.

Выставочный зал площадью около трех тысяч квадратных метров занял пространство парковки и стал третьим по размеру в историческом центре столицы после Гостиного Двора и Манежа. Попасть в «Паркинг Галерею» можно с помощью любого спуска на парковку, через павильон «Заповедное посольство», а также со стороны концертного зала и Москворецкой улицы.

Первым проектом галереи стала выставка художественных и архитектурных вузов Москвы «Выпуск’23», в которой приняли участие 255 авторов. В экспозиции представлены более 450 работ — от живописи и скульптуры до компьютерных игр и видеоарта. Выставка будет работать до 12 ноября, 10 сентября ее можно посетить бесплатно по предварительной регистрации.

Ранее Собянин сообщил, что в столице построят музей искусств по программе стимулирования создания мест приложения труда. Его возведут в Даниловском районе на территории бывшей промзоны «ЗИЛ».

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    Варвара Родикова
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