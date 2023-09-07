Россиянина лишили водительских прав после инсульта за рулем

В Пензе лишили прав пережившего инсульт водителя, приняв его за наркомана

Сотрудники ГИБДД лишили водительских прав жителя Пензы, у которого случился инсульт за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, 35-летний сборщик мебели почувствовал себя плохо, как только приехал к дому очередных клиентов. У мужчины онемело лицо, появилась головная боль и пелена перед глазами, после чего он случайно зажал педаль газа на своем автомобиле. Жильцы увидели кружащую по двору машину и вызвали сотрудников ГИББД.

Во время допроса мужчина пытался попросить о помощи, но полицейские решили, что он находится под воздействием наркотических веществ. Они составили протокол, на основании которого суд лишил мебельщика водительских прав практически на два года.

Позже выяснилось, что у мужчины парализовало половину тела. Его родственники написали заявление в Следственный комитет с требованием проверить действия сотрудников ГИБДД по статье 125 («Оставление в опасности») УК РФ.