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10:05, 7 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за перевод денег ВСУ на покупку оружия

В Хабаровске ФСБ задержала мужчину, переводившего деньги ВСУ на покупку оружия
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали мужчину, который переводил деньги одному из формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Hab.aif.ru со ссылкой на региональное управление ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») Уголовного кодекса РФ.

По данным силовиков, отправленные ВСУ деньги предназначались для покупки оружия, боеприпасов и беспилотников. Мужчина планировал перейти на сторону противника и воевать против российской армии, а также выражал готовность совершать акции на территории региона.

Ранее сообщалось, что жителя Ростовской области задержали за передачу военных данных на Украину.

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    Илона Палей
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