В Германии заявили об активном возвращении России в мировую торговлю

Институт Киля: порты РФ стали принимать почти столько же грузов, как до 2022-го

Объем выгрузки товаров в трех крупнейших контейнерных портах России, расположенных в Санкт-Петербурге, Новороссийске и Владивостоке, значительно увеличился в августе, приблизившись к показателям, фиксировавшимся перед началом специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Института мировой экономики Киля (IfW Kiel).

«Разумеется, по движению контейнеровозов невозможно точно определить, откуда прибывают товары, но, похоже, Россия все активнее возвращается в мировую торговлю», — прокомментировал глава проекта мониторинга торговли IfW Kiel Винсент Штамер.

Аналитики из Германии назвали число грузов, принимаемых в последние недели в российских портах, «на удивление высоким». Они напомнили, что в какой-то момент выгрузка товаров в порту Петербурга падала на 90 процентов. В России предполагаемое снижение загрузки портов Северо-Западного бассейна страны оценивали в 80 процентов.

В мае 2023 года отмечалось, что рынок грузоперевозок страны постепенно восстанавливается. Вкупе с налаживанием регулярных контейнерных перевозок и расписания поставок, выросло число операторов, среди которых преобладают китайские, индийские, южноамериканские компании и различные порты Юго-Восточной Азии. При этом, по словам экспертов, на Дальнем Востоке фиксируется бурный рост перевозок и даже не хватает мощностей морских терминалов.