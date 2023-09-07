Гражданин Украины похитил у «Роскосмоса» 30 миллионов рублей

«Ъ»: гражданин Украины Бондарев похитил 30 млн рублей у «Роскосмоса»

Советский районный суд Орла заочно заключил под стражу генерального директора компании «В.В. Эверест» Виктора Бондарева, который является гражданином Украины. Его обвиняют в мошенничестве, связанном с хищением 30 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос», передает «Коммерсант».

Как уточняется, компания Бондарева была подрядчиком корпорации. За 121 миллион рублей она должна была возвести объекты комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила на территории Центра ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в Арзамасском районе Нижегородской области. Госконтракт был заключен в июле 2021 года, после чего «В.В. Эверест» получила аванс в 36,3 миллиона рублей.

Однако работы не были выполнены в срок, аванс компания также не вернула. Кроме того, более девяти миллионов рублей подрядчик перевел третьему лицу — компании «Эвелина», которая должна была построить здания административно-бытового комплекса и операторской. Позже выяснилось, что сделка была фиктивной.

Сам Бондарев покинул Россию в марте прошлого года. Украинцу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В прошлом году Химкинский городской суд Московской области признал виновным главу адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова, бывшего гендиректора Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения НПО имени Лавочкина Екатерину Аверьянову по делу о хищении у госкорпорации «Роскосмос».