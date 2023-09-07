Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:52, 7 сентября 2023Силовые структуры

Гражданин Украины похитил у «Роскосмоса» 30 миллионов рублей

«Ъ»: гражданин Украины Бондарев похитил 30 млн рублей у «Роскосмоса»

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Советский районный суд Орла заочно заключил под стражу генерального директора компании «В.В. Эверест» Виктора Бондарева, который является гражданином Украины. Его обвиняют в мошенничестве, связанном с хищением 30 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос», передает «Коммерсант».

Как уточняется, компания Бондарева была подрядчиком корпорации. За 121 миллион рублей она должна была возвести объекты комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила на территории Центра ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в Арзамасском районе Нижегородской области. Госконтракт был заключен в июле 2021 года, после чего «В.В. Эверест» получила аванс в 36,3 миллиона рублей.

Однако работы не были выполнены в срок, аванс компания также не вернула. Кроме того, более девяти миллионов рублей подрядчик перевел третьему лицу — компании «Эвелина», которая должна была построить здания административно-бытового комплекса и операторской. Позже выяснилось, что сделка была фиктивной.

Сам Бондарев покинул Россию в марте прошлого года. Украинцу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В прошлом году Химкинский городской суд Московской области признал виновным главу адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова, бывшего гендиректора Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения НПО имени Лавочкина Екатерину Аверьянову по делу о хищении у госкорпорации «Роскосмос».

Москва-Донбасс
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России открылись первые участки в ходе трехдневных выборов

    Шестой за сутки беспилотник сбили над Брянской областью

    В Дагестане обнаружили еще один склад со 137 тоннами селитры

    В США оценили сумму заблокированных российских активов

    Зеленский назвал главную задачу нового министра обороны Украины

    Семерых россиян госпитализировали из очага сибирской язвы

    Захарова прокомментировала передислокацию войск США в Нигере

    Капризова назвали претендентом на приз лучшему снайперу НХЛ

    ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми

    Москвичка год обкрадывала слабовидящую пожилую родственницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости