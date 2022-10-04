Суд признал виновными трех фигурантов дела о хищении миллионов у «Роскосмоса»

Суд признал виновным экс-главу НПО имени Лавочкина в хищении 330 млн рублей у Роскосмоса

Химкинский городской суд Московской области признал виновным главу адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова, бывшего гендиректора Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина Сергея Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения НПО имени Лавочкина Екатерину Аверьянову по делу о хищении у госкорпорации «Роскосмос». Об этом во вторник, 4 октября, сообщает ТАСС.

Прокурор запросил для Третьякова 7,5 года колонии, для Лемешевского — 8 лет лишения свободы, а для Аверьяновой — 7 лет. Вину подсудимые не признали.

Фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России).

По версии следствия, фигуранты, заключая фиктивные договоры с конторой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, похитили 330 миллионов рублей. Потерпевшей стороной по делу является «Роскосмос».