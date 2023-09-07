Врач объяснил причину покраснения лица в зрелом возрасте

Терапевт Скурр: покраснение лица в зрелом возрасте может вызывать розацеа

Появление сосудистой сетки на носу и щеках и общее покраснение лица может быть вызвано распространенным хроническим заболеванием кожи — розацеа. Причины его развития в зрелом возрасте врач-терапевт Мартин Скурр объяснил изданию Daily Mail.

За советом к специалисту обратился Норман Ричардс, проживающий в британском городе Хаддерсфилд. Он пожаловался, что с возрастом его щеки и нос все сильнее краснеют, и поинтересовался, есть ли способы избавиться от этой проблемы в домашних условиях.

В ответ на письмо Скурр заявил, что описываемые мужчиной симптомы очень напоминают розацеа. Это заболевание чаще всего поражает нос и щеки, но может распространиться и на другие области лица и тела и даже на глаза. Врач сообщил, что характерными проявлениями недуга считаются стойкое покраснение, утолщение и изменение рельефа кожи, а также появление похожих на угри пятен.

Скурр предупредил, это розацеа не поддается полному излечению. Без терапии болезнь прогрессирует, поэтому может показаться, что она встречается только у пожилых людей, однако это не так. В действительности заболевание может развиться в любом возрасте, даже в 20 лет. В группу наибольшего риска входят люди со светлой кожей и голубыми глазами.

По словам Скурра, до сих пор до конца не ясно, что именно провоцирует развитие розацеа, однако среди приводящих к обострению триггеров специалисты выделяют увлечение загаром, злоупотребление алкоголем и острой пищей, перепады температур и стресс. Эффективное лечение заболевания включает использование антибактериальных кремов или гелей с кислотами или веществом ивермектин в составе, однако подбирать их должен исключительно специалист.

В заключение терапевт добавил, что в домашних условиях можно лишь снизить чувствительность кожи, пораженной розацеа. В этом помогут смена домашнего ухода на более деликатный и исключение из него средств, содержащих мыло, спиртовых тоников и жестких скрабов.

Ранее сообщалось, что запах перегара может держаться до трех дней и мгновенно убрать его не получится, только замаскировать. Чтобы запах как можно быстрее исчез, продукты распада этанолы должны покинуть организм через пот, мочу или дыхание.