В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 19 рейсов

В трех московских аэропортах в четверг, 7 сентября, произошла отмена и задержка 19 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В Домодедово задержали вылеты 14 самолетов. Во Внуково, в свою очередь, перенесли 1 авиарейс и еще 1 задержали, в Шереметьево 2 вылета задержано, 1 отменен.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в сентябре у летевшего из Израиля в Германию самолета авиакомпании Lufthansa отказал двигатель во время полета. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим по маршруту Тель-Авив — Франкфурт-на-Майне.