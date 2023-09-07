Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:35, 7 сентября 2023Моя страна

На набережной в Челябинске заработал прокат катамаранов

На набережной реки Миасс в Челябинске заработал прокат лодок и катамаранов

Кадр: СОЗДАТЕЛЬ / YouTube

На новой набережной реки Миасс в Челябинске заработал прокат лодок, катамаранов и других плавательных средств. Об этом сообщает KP.RU.

«Цена у нас плавающая. До шести у нас машинка стоит 700 рублей за полчаса катания, после — 800. Лодка: 450-500 рублей. Электрокатамаран пока только полюбоваться», — рассказала сотрудница проката.

Отмечается, что ажиотаж на локации возник с первых дней открытия. Больше всего горожан заинтересовал катамаран в виде машины. Они признаются, что управлять этим плавательным средством — непривычно, однако сотрудники уверяют, что разобраться в нем можно за несколько минут.

В августе сообщалось, что в ближайшие несколько лет в Казани планируют благоустроить территорию речпорта, а также реконструировать речной вокзал. Часть территории передадут новой компании «Флот Республики Татарстан».

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на ситуацию с арестом командира армии ПВО

    Украина начала зерновой экспорт через хорватские порты

    Стало известно о планах США и ЕС сделать новый шаг в противостоянии с Китаем

    Трамп обвинил Меган Маркл в плохом обращении с Елизаветой II и вызвал на дебаты

    Диетолог назвала предотвращающие появление морщин продукты

    Назван размер гонорара Басты за концерт

    Российские военные обнаружили остров с десантом ВСУ

    Россиянин захотел присвоить чужую квартиру и вывез владелицу в Казахстан

    Стас Барецкий рассказал о самом жутком полученном на пейджер сообщении

    Врач назвал простой способ продлить жизнь россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости