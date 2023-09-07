На набережной в Челябинске заработал прокат катамаранов

На набережной реки Миасс в Челябинске заработал прокат лодок и катамаранов

На новой набережной реки Миасс в Челябинске заработал прокат лодок, катамаранов и других плавательных средств. Об этом сообщает KP.RU.

«Цена у нас плавающая. До шести у нас машинка стоит 700 рублей за полчаса катания, после — 800. Лодка: 450-500 рублей. Электрокатамаран пока только полюбоваться», — рассказала сотрудница проката.

Отмечается, что ажиотаж на локации возник с первых дней открытия. Больше всего горожан заинтересовал катамаран в виде машины. Они признаются, что управлять этим плавательным средством — непривычно, однако сотрудники уверяют, что разобраться в нем можно за несколько минут.

В августе сообщалось, что в ближайшие несколько лет в Казани планируют благоустроить территорию речпорта, а также реконструировать речной вокзал. Часть территории передадут новой компании «Флот Республики Татарстан».