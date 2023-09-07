Дело о терроризме возбудили против российских подростков за поджог на станции

В Кирове возбудили дело о терроризме против подростков за поджог релейного шкафа

В Кирове против подростков 16 и 17 лет, устроивших поджог железнодорожного оборудования, возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, юношей задержали 6 сентября. По версии следователей, тремя днями ранее они пришли на станцию «Киров-Котласский», где подожгли релейный шкаф. Решается вопрос о мере пресечения. Подросткам грозит от 10 до 20 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полиция задержала ехавшего поджигать релейные шкафы студента.