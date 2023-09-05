Российский студент решил поджечь релейные шкафы и попался

В Екатеринбурге полиция задержала ехавшего поджигать релейные шкафы студента

В Екатеринбурге задержали 20-летнего студента педагогического университета, планировавшего поджог шкафов с электрооборудованием на железнодорожных путях. Об этом в Telegram сообщает Baza.

По информации издания, молодого человека на автомобиле Peugeot 408 остановили сотрудники ДПС для проверки документов в ночь на 5 сентября. При общении с ними студент занервничал, после чего сотрудники решили осмотреть его машину. В ней они обнаружили газовый ключ, бутылку с неизвестной жидкостью и спички.

Кроме того, в телефоне молодого человека полицейские нашли переписку с предложением поджечь релейные шкафы на железной дороге за деньги.

Студент во всем сознался. Сейчас с ним работают прибывшие на место сотрудники ФСБ.

