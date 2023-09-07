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10:58, 7 сентября 2023Мир

Румынию захотели подтолкнуть к войне с Россией

Партия «Союз спасения румын» захотела вступить в войну с Россией ради Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Samoila Ionut / Shutterstock / Fotodom

Партия Союз спасения румын захотела подтолкнуть страну к войне с Россией ради Украины, считает румынский сенатор от оппозиции Диана Шошоакэ. Об этом он написал в Facebook (запрещена в России и признана экстремистской).

«Что касается инцидента, связанного с возможностью падения частей дрона на территории Румынии, я прошу румынские власти сохранять спокойствие, взвешенность и объективность. Это качества, которых совершенно не хватает в "Союзе спасения румын" — глобалистской партии, которая хочет подтолкнуть Румынию к вступлению в войну с Россией, потому что этого хочет Украина», — написал политик.

Ранее Румыния сообщила НАТО об инциденте с падением дрона. Уточняется, что недалеко от границы с Украиной 6 сентября нашли части российского беспилотника.

Министр обороны Румынии Анджел Тылвар подтвердил обнаружение обломков и подчеркнул, что они не представляют опасности.

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    Виктория Кондратьева
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