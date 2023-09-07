Карельский заповедник показал позирующую росомаху

Карельский заповедник «Паанаярви» показал позирующую росомаху

Карельский нацпарк «Паанаярви» показал позирующую росомаху, которая обычно ведет себя скрытно. Видеозапись опубликована в сообществе нацпарка во «ВКонтакте».

Росомаха долго стоит на поляне и внимательно смотрит вдаль, после чего резко разворачивается и уходит — на этом ролик заканчивается.

«Росомахи ранее попадали в объективы фотоловушек парка, однако мы наблюдали этих животных лишь в сумерках или днем. А неделю назад этот осторожный и ведущий скрытный образ жизни хищник все же порадовал нас своим появлением перед камерой», — говорится в публикации.

Ранее дирекция заповедников «Земля леопарда» опубликовала видео со смеющимся дальневосточным леопардом. В нацпарке также объяснили, что на самом деле леопард проверяет воздух на присутствие феромонов, которые могли оставить другие звери.