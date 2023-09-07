В главу ирландской авиакомпании бросили кремовый торт

Активистка бросила в главу Ryanair кремовый торт в знак климатического протеста

Эко-активистка бросила кремовый торт в главу крупной ирландской авиакомпании Ryanair Майкла О'Лири в знак протеста против глобального потепления. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел перед пресс-конференцией руководства лоукостера в Брюсселе. С помощью подобной акции активистка попыталась привлечь внимание мировой общественности к проблеме загрязнения атмосферы авиацией. Подойдя вплотную к О'Лири, она прокричала: «Добро пожаловать в Бельгию! Остановите загрязнение воздуха».

Глава компании не растерялся и отреагировал на инцидент с юмором. Он признался, что подобные торты были его любимыми лакомствами. «Это очень вкусно», — заявил О'Лири, разговаривая с журналистами с крошками во рту и размазанным по всему лицу кремом.

Поводом для проведения пресс-конференции стал конфликт с представителями местных профсоюзов. Бельгийские пилоты авиакомпании заявили, что если сторонам не удастся договориться в ближайшее время по поводу повышения оплаты и улучшения условий труда, 14-15 сентября они проведут очередную забастовку. Если это произойдет, подобная акция станет уже четвертой с начала лета. Предыдущие протесты привели к отмене десятков рейсов из аэропорта Брюссель-Шарлеруа.

В настоящее время мировой коммерческий авиафлот насчитывает порядка 25 тысяч самолетов, перевозящих до четырех миллиардов пассажиров ежегодно. Двигатели авиалайнеров суммарно сжигают около 100 миллиардов галлонов реактивного керосина, что негативным образом влияет на состояние атмосферы.

В первой половине августа Bloomberg со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании McKinsey & Co сообщил о планах мировых авиаперевозчиков включить в стоимость билетов на самолеты пункт о декарбонизации отрасли ради борьбы с глобальным изменением климата. Суммарные затраты на переход авиалайнеров на экологичные виды топлива до 2050 года эксперты оценили в пять триллионов долларов.