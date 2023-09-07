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14:22, 7 сентября 2023Россия

Стало известно о пожаре на московском заводе «Салют»

Mash: на военном заводе «Салют» в Москве вспыхнула лаборатория с горючим натрием

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

В Москве загорелся завод «Салют», на котором производят военные корабельные радары. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным авторов поста, пожар произошел в лаборатории, где хранится горючий натрий. Из окон третьего этажа виден густой черный дым.

Уточняется, что в одном из зданий на улице Плеханова началась эвакуация. Информации о пострадавших на данный момент нет. Официальных данных не поступало.

Ранее стало известно, что в Шебекино Белгородской области загорелся завод по производству красок и лаков. На место пожара прибыли дежурные караулы двух пожарных частей. О причинах пожара не сообщалось. В момент возгорания на территории завода никого не было.

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    Никита Абрамов
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