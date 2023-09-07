Фанаты Шатунова начали продавать его автографы за миллион рублей

Фанаты Юрия Шатунова начали продавать его автографы за миллион рублей

Поклонники российского певца и экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова начали продавать его автографы на интернете-сервисе объявлений. Об этом сообщает «Абзац».

По данным издания, стоимость предметов, подписанных артистом, варьируется от 2 до 100 тысяч рублей, а цена самого дорогого автографа составляет один миллион рублей.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что 6 сентября исполнителю могло бы исполниться 50 лет. Из-за памятной даты фанаты Шатунова активизировались и начали продавать диски, фотографии и постеры, на которых, как утверждается, присутствует подлинная подпись звезды.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Юрию Шатунову удалось совершить творческую революцию в России, а также сравнил исполнителя с группами The Beatles и «Кино».