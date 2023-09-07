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14:46, 7 сентября 2023Силовые структуры

Российский наркодилер спустил агрессивную собаку на полицейских при задержании

В Туле наркодилер спустил пса на полицейских и угрожал им ножом при задержании

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Туле наркодилер спустил собаку на полицейских при задержании. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии правоохранителей, неоднократно судимый мужчина хранил наркотики в своей квартире, а также распространял их через тайники-закладки на территории Зареченского городского округа. При этом всегда с собой он брал агрессивного пса. Его мужчина и натравил на сотрудников полиции и Росгвардии, когда те наведались к нему домой. Также подозреваемый стал размахивать ножом и угрожать правоохранителям. Однако тем все же удалось задержать нарушителя.

В его квартире нашли метадон, героин, амфетамин, метамфетамин, гашиш, кокаин, а также таблетки экстези общим весом 1,3 килограмма. Мужчина признался, что забирал наркотики в соседнем регионе, фасовал их дома и помещал в тайники. Фигуранта взяли под скажу, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконный оборот наркотиков в крупном размере») УК РФ.

Ранее он привлекался к административной ответственности за пропаганду нацистской символики и публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии.

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    Илона Палей
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