Сын президента африканской страны устроил дебош в Кисловодске и попал на видео

Сын президента ЦАР напал на врача в Кисловодске и попал на видео

Сын президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Эварист Туадера устроил дебош в Кисловодске и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Краснодар край».

Кадры были сняты 28 августа, однако распространились в сети только сейчас. По данным источника, в день отъезда с популярного российского курорта сын лидера африканской страны сбежал от группы, которая ожидала его у гостиницы, и ушел с чемоданом на вокзал.

Там турист сначала ударил мужчину, затем долго разговаривал по телефону, а после напал на сопровождающего его врача, которая пыталась успокоить дебошира. Девушка утверждает, что Туадера выбил ей челюсть.

Отмечается, что пострадавшая вызвала скорую и полицию, однако в итоге заявление на нарушителя писать не стала. Усмирить его удалось только правоохранителям. После инцидента мужчину отправили в Москву и передали сотрудникам посольства ЦАР.