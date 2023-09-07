В России открылись первые участки в ходе трехдневных выборов

В России открылись первые избирательные участки в ходе трехдневных выборов

В России открылись первые избирательные участки в ходе трехдневных выборов, это произошло в Чукотском автономном округе, жители которого избирают губернатора региона, а также новый состав органов местного самоуправления. Информация о голосовании доступна на сайте избиркома региона.

В ближайшие выходные по всей России пройдет более четырех тысяч голосований в 85 регионах — исключение составят только в Кабардино-Балкария, Марий Эл, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. На 34 тысячи различных мандатов и должностей претендует более 81 тысячи кандидатов. Проголосовать имеют право до 65 миллионов избирателей.

Прямым голосованием граждан определят 21 губернатора, еще пятерых глав субъектов изберут депутаты законодательных собраний. Также состоятся выборы депутатов 20 региональных парламентов.