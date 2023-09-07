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18:46, 7 сентября 2023Силовые структуры

Иностранец привез в Россию 135 килограммов наркотиков и попал под суд

В Дагестане осудят иностранца, который завез в Россию 135 килограммов наркотиков

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранца, который за 20 тысяч долларов завез в Россию 135 килограммов наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств») и части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств») УК РФ. Его дело передали в Кизлярский районный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в июле 2022 года иностранец договорился с мужчиной за 20 тысяч долларов привезти в Россию гашиш и каннабис, чтобы потом сбыть их в Дагестане. В сентябре 2022 года он вышел на лодке в акваторию Каспийского моря, где получил от других иностранцев более 114 килограммов гашиша и более 20 килограммов каннабиса, а потом доставил их на берег на территории Кизлярского района.

Ранее сотрудники наркоконтроля Минской области Белоруссии перекрыли крупный канал поставок наркотиков в Россию.

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    Варвара Митина
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