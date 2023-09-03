Белорусские силовики перекрыли крупный канал поставок наркотиков в Россию

МВД Белоруссии: задержан житель Мозыря с 10 килограммами мефедрона

Сотрудники наркоконтроля Минской области задержали жителя Мозыря с 10 килограммами мефедрона, который он намеревался перевезти в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Белоруссии.

Отмечается, что крупный канал поставок наркотиков был перекрыт при поддержке спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз». «На территории Пуховичского района правоохранители остановили автомобиль с 27-летним жителем Мозыря за рулем. При осмотре машины в багажнике обнаружено и изъято 10 кг мефедрона», — говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина несколько месяцев работал оптовым курьером на виртуальный наркомаркет. Он, по версии силовиков, забирал психотропы в Белоруссии и перевозил их в Россию.

Ранее сообщалось о задержании трех литовских контрабандистов, которые намеривались перевезти в Россию 812 килограммов гашиша. Стоимость запрещенного груза оценили в два миллиарда рублей.