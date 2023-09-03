Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:09, 3 сентября 2023Бывший СССР

Белорусские силовики перекрыли крупный канал поставок наркотиков в Россию

МВД Белоруссии: задержан житель Мозыря с 10 килограммами мефедрона
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники наркоконтроля Минской области задержали жителя Мозыря с 10 килограммами мефедрона, который он намеревался перевезти в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Белоруссии.

Отмечается, что крупный канал поставок наркотиков был перекрыт при поддержке спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз». «На территории Пуховичского района правоохранители остановили автомобиль с 27-летним жителем Мозыря за рулем. При осмотре машины в багажнике обнаружено и изъято 10 кг мефедрона», — говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина несколько месяцев работал оптовым курьером на виртуальный наркомаркет. Он, по версии силовиков, забирал психотропы в Белоруссии и перевозил их в Россию.

Ранее сообщалось о задержании трех литовских контрабандистов, которые намеривались перевезти в Россию 812 килограммов гашиша. Стоимость запрещенного груза оценили в два миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предрекли тяжелые последствия из-за желания Киева отбить Крым

    В Киргизии оппозиционного депутата заподозрили в госизмене

    Названы способные улучшить иммунитет осенью продукты

    Плющенко заплатил российскому фигуристу 10 тысяч долларов

    В Италии высказались о поставках оружия Украине

    Назван срок восстановления ВСУ после контрнаступления

    Врач рассказал о последствиях резкого отказа от водки для организма

    Роскомнадзору захотели разрешить закрывать умеющие обходить блокировки сайты

    Доктор Мясников ответил на популярные вопросы о подагре

    Звезда «Место встречи изменить нельзя» высказался о других картинах Говорухина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости