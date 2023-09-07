Российского хакера осудили за атаку на сайты президента и Минобороны РФ

В Ростове-на-Дону осудили хакера за атаку на сайты президента и Минобороны РФ

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор местному жителю Игорю Баяндину, атаковавшему сайты президента, Минобороны и банков России. Об этом сообщает ТАСС.

В июне хакера признали виновным по статье 274.1 («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации») УК РФ. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселения, а также штраф 500 тысяч рублей. Апелляционная жалоба Баяндина оставила приговор без изменений.

Следствие и суд установили, что в феврале 2022 года хакер решил участвовать в компьютерной атаке на российские информационные ресурсы.

