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08:19, 7 сентября 2023Силовые структуры

Российского хакера осудили за атаку на сайты президента и Минобороны РФ

В Ростове-на-Дону осудили хакера за атаку на сайты президента и Минобороны РФ

Фото: Unsplash.com

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор местному жителю Игорю Баяндину, атаковавшему сайты президента, Минобороны и банков России. Об этом сообщает ТАСС.

В июне хакера признали виновным по статье 274.1 («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации») УК РФ. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселения, а также штраф 500 тысяч рублей. Апелляционная жалоба Баяндина оставила приговор без изменений.

Следствие и суд установили, что в феврале 2022 года хакер решил участвовать в компьютерной атаке на российские информационные ресурсы.

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    Илона Палей
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