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10:21, 7 сентября 2023Мир

Блинкен понадеялся на скорую ратификацию заявки Швеции в НАТО

Блинкен понадеялся на скорую ратификацию Турцией заявки Швеции в НАТО

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен понадеялся на скорую ратификацию заявки Швеции в НАТО, Об этом пишет РИА Новости.

«Я надеюсь, что, когда парламент Турции возобновит заседания позже этой осенью, ратификация членства Швеции произойдет как можно скорее», — заявил он.

Уже после саммита, в августе 2023 года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что время рассмотрения заявки Швеции в парламенте неизвестно. Но он пообещал, что турецкие законодатели примут решение по этому вопросу.

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    Анастасия Заикина
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