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12:25, 7 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала собиравшегося вступить в ВСУ россиянина по подозрению в госизмене

ФСБ задержала в Белгороде уроженца Татарстана по подозрению в госизмене

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали уроженца Татарстана, собиравшегося выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, мужчина планировал незаконно пересечь государственную границу России для вступления в состав вооруженного формирования «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Он намеревался участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, но был задержан сотрудниками ФСБ.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

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    Олеся Мицкевич
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