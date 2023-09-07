В России открылся мультижанровый фестиваль под открытым небом

В Туле до 10 сентября проходит мультижанровый фестиваль «Оживший город»

В Туле открылся мультижанровый фестиваль под открытым небом «Оживший город». Для посетителей фестиваля будут работать уличные театры и книжная ярмарка. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятия продлятся до 10 сентября и будут проходить в историческом центре города. В театральной программе фестиваля значатся как детские спектакли («Мама Му и полный порядок», «Кто утешит Кнютта»), так и яркие представления для всей семьи. 10 сентября также состоится театральное шествие с известными актерами и шоу барабанщиков. Завершит мероприятие спектакль-метафора под названием «Большой бездомный Бог» театра Vokrug.

В Центре семейной истории пройдет паблик-толк с Ольгой Лишиной по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Помимо этого, здесь состоится презентация книги «Свет севера» автора и иллюстратора Светланы Сивириной. От издательства «Комикс Паблишер» пройдет презентация серии комиксов Павла Шикина «Дух Тайги». Также на протяжении дня будет работать книжная ярмарка для всех желающих.

Фестиваль продлится 10 дней — с 1 по 10 сентября. С программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте.