Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:25, 7 сентября 2023Россия

В России открылся мультижанровый фестиваль под открытым небом

В Туле до 10 сентября проходит мультижанровый фестиваль «Оживший город»

Фото: Алексей Пирязев / пресс-служба фестиваля «Оживший город»

В Туле открылся мультижанровый фестиваль под открытым небом «Оживший город». Для посетителей фестиваля будут работать уличные театры и книжная ярмарка. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятия продлятся до 10 сентября и будут проходить в историческом центре города. В театральной программе фестиваля значатся как детские спектакли («Мама Му и полный порядок», «Кто утешит Кнютта»), так и яркие представления для всей семьи. 10 сентября также состоится театральное шествие с известными актерами и шоу барабанщиков. Завершит мероприятие спектакль-метафора под названием «Большой бездомный Бог» театра Vokrug.

В Центре семейной истории пройдет паблик-толк с Ольгой Лишиной по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Помимо этого, здесь состоится презентация книги «Свет севера» автора и иллюстратора Светланы Сивириной. От издательства «Комикс Паблишер» пройдет презентация серии комиксов Павла Шикина «Дух Тайги». Также на протяжении дня будет работать книжная ярмарка для всех желающих.

Фестиваль продлится 10 дней — с 1 по 10 сентября. С программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Илон Маск раскрыл свое участие в конфликте на Украине. Зачем он тайно отключил Starlink над Крымом?

    В WhatsApp появится новая функция

    Названа причина госпитализации беременной Кортни Кардашьян

    Стюардесса рассказала о главных ошибках при посадке в самолет

    Названа главная причина для покупки iPhone 15

    Перечислены главные проблемы уроков физкультуры в России

    Россияне стали часами сидеть в интернете

    Девушка раскрыла дешевый метод удаления волос на лице

    Семерых членов «Ат-Такфир валь-Хиджры» осудили по статье об экстремизме

    Россиянам назвали способную спасти жизнь привычку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости