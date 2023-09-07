Стало известно о планах США отправить Украине новую партию кассетных боеприпасов

NYT: США планируют вскоре отправить Украине новую партию кассетных боеприпасов

Администрация президента США Джо Байдена вскоре планирует отправить Украине новую партию кассетных боеприпасов. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

По словам трех официальных лиц, через два месяца после того, как Вашингтон отправил Киеву первую партию боеприпасов, Белый дом планирует отправить еще больше в ближайшее время, «чтобы гарантировать, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не закончатся боеприпасы».