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13:28, 7 сентября 2023Бывший СССР

Вильнюс отказался от проведения фестиваля фейерверков из-за беженцев с Украины

Вильнюс отказался от фестиваля фейерверков, опасаясь напугать беженцев с Украины

Фото: Elisha Terada / Unsplash

Вильнюс отказался от проведения традиционного фестиваля фейерверков, опасаясь напугать звуками разрывов пиротехники обосновавшихся в городе беженцев с Украины. Об этом сообщил Овидиюс Баркаускас, возглавляющий фирму «Бликас», которая 15 лет занималась проведением фестиваля фейерверков с музыкальным сопровождением «Вильнюсская феерия», передает ТАСС.

По словам организаторов мероприятия, они получили отказ от муниципалитета литовской столицы в ответ на заявку о проведении фестиваля. «Сожалеем, что отказ в проведении популярного среди горожан фестиваля обоснован не правовыми аргументами, фактами и законами, а не соответствующей реальности информацией и надуманными доводами», — заявил Баркаускас.

Отмечается, что кампания по отказу от мероприятия была развернута в литовских СМИ и докатилась до сейма (парламента) Литвы, в который было внесено предложение о полном запрете фейерверков, пугающих также домашних животных. По мнению главы фирмы «Бликас», подобные ограничения толкают компанию к банкротству.

Ранее исследователи из украинского Центра экономической стратегии сообщали, что свыше трех миллионов беженцев с Украины могут окончательно остаться в странах своего нынешнего пребывания. По их оценкам, из-за этого республика будет терять до 6,9 процента своего ВВП ежегодно.

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    Алевтина Запольская
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