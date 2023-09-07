В единый день голосования почти во всех регионах России пройдут выборы

В ходе единого дня голосования почти во всех регионах России пройдут выборы

В единый день голосования, 10 сентября 2023 года, почти во всех регионах России завершатся выборы различного уровня. Информация о них размещена на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По всей стране пройдет более четырех тысяч избирательных кампаний в 85 регионах — не запланированы они только в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. Для участия в выборах всех уровней зарегистрировано свыше 81 тысячи кандидатов, которые претендуют на 34 тысячи различных мандатов и должностей. Проголосовать получат позвожность до 65 миллионов избирателей.

Прямым голосованием изберут 21 губернатора: в Москве, Подмосковье, Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Смоленской и Тюменской областях, в Алтайском, Красноярском и Приморском краях, в Якутии и Хакасии, а также в Чукотском автономном округе.

Депутаты парламентов изберут глав четырех новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Таким же порядком определят нового губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Также состоятся выборы депутатов 20 региональных законодательных собраний. Кроме того, в четырех субъектах запланированы дополнительные выборы в Государственную Думу по одномандатным округам.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в 2023 году доступно для 21,5 миллиона человек. Она добавила, что в 25 регионах «от Камчатки до Калининграда» граждане смогут выбрать форму голосования: прийти на участок или отдать голос дистанционно.