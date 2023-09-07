В России объяснили причины развоза пополнения и погибших ВСУ разными путями

Герой России Сайфуллин: ВСУ развозят пополнения и погибших разными путями

Замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин объяснил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) развозят пополнения и погибших разными путями. Его слова приводит РИА Новости.

По словам офицера, это сделано для того, чтобы не подрывать моральный дух бойцов видом огромных потерь, поскольку в рядах украинских войск много убитых и раненых.

«Они стараются как правило раненых и погибших вывозить по одному маршруту, а новых заводить по другому маршруту, чтобы не было такого психологического давления», — назвал причину Сайфуллин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) их потери превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения. Помимо того, по словам министра, за месяц были сбиты 159 летательных аппаратов и 13 крылатых ракет.

