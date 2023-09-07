В МИД рассказали о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Рябков заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии проходит по графику

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии проходит по графику, о котором говорил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

«Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии осуществляется в соответствии с графиком, о котором говорил президент Российской Федерации», — заявил Рябков.

По его словам, уже пройден ряд этапов создания необходимой инфраструктуры или оборудования соответствующих носителей. Он добавил, что работа продолжается.

Ранее заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов сообщил, что размещение ТЯО в Белоруссии стало ответом на агрессивное поведение Запада у рубежей Союзного государства. Как он утверждал, западные страны до начала спецоперации нарастили давление на Минск и готовили боевиков на территории республики.