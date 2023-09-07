На Украине СБУ задержала священника УПЦ за публикации в соцсетях

СБУ сообщила о задержании в Закарпатье священника УПЦ за публикации в соцсетях

На Украине задержали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за публикации в соцсетях. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

Он служил в Хустской епархии Закарпатской области страны. По версии следствия, священник публиковал материалы, в которых оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий.

СБУ сообщает, что священнослужитель также выкладывал в сеть «изображения с запретной символикой коммунистического режима».

Ранее на Украине задержали бывшего юрисконсульта «Партии Шария», запрещенной в стране. В СБУ считают, что мужчина, чье имя не называется, работал на российскую разведку.

