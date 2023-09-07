Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:06, 7 сентября 2023Бывший СССР

На Украине СБУ задержала священника УПЦ за публикации в соцсетях

СБУ сообщила о задержании в Закарпатье священника УПЦ за публикации в соцсетях

Фото: Felipe Dana / AP

На Украине задержали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за публикации в соцсетях. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале.

Он служил в Хустской епархии Закарпатской области страны. По версии следствия, священник публиковал материалы, в которых оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий.

СБУ сообщает, что священнослужитель также выкладывал в сеть «изображения с запретной символикой коммунистического режима».

Ранее на Украине задержали бывшего юрисконсульта «Партии Шария», запрещенной в стране. В СБУ считают, что мужчина, чье имя не называется, работал на российскую разведку.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Илон Маск раскрыл свое участие в конфликте на Украине. Зачем он тайно отключил Starlink над Крымом?

    Названа причина госпитализации беременной Кортни Кардашьян

    Стюардесса рассказала о главных ошибках при посадке в самолет

    Названа главная причина для покупки iPhone 15

    Перечислены главные проблемы уроков физкультуры в России

    Россияне стали часами сидеть в интернете

    Девушка раскрыла дешевый метод удаления волос на лице

    Семерых членов «Ат-Такфир валь-Хиджры» осудили по статье об экстремизме

    Россиянам назвали способную спасти жизнь привычку

    В США оценили ситуацию на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости