ФСБ задержала контрабандистов за вывоз в Европу запчастей для военной авиации

ФСБ задержала контрабандистов, вывозивших запчасти для военной авиации в Европу

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Украины и его подельника из одной из стран Центральной Азии, которые вывозили запчасти для военной авиации в Западную Европу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

По данным силовиков, контрабандисты закупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, после чего продавали их за границу. В числе заказчиков также были Вооруженные силы Украины.

У задержанных изъяли более ста компонентов для боевой авиации и наличные в размере 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде иной военной техники, совершенной организованной группой. Лефортовский суд Москвы взял фигурантов под стражу.