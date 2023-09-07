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13:20, 7 сентября 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ перевозивших запчасти для ВСУ контрабандистов попало на видео

ФСБ показала видео задержания контрабандистов, перевозивших запчасти для ВСУ
Начало событий в новости ФСБ задержала контрабандистов за вывоз в Европу запчастей для военной авиации

ФСБ показала на видео момент задержания уроженца Украины и его подельника из Центральной Азии, которые вывозили запчасти для военной авиации в Европу. Ролик опубликовало РИА Новости в Telegram.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов останавливают подозреваемых и надевают на них наручники. После этого силовики показали изъятые у подельников изделия для боевой авиации, а также многочисленные купюры в различной валюте.

По данным ФСБ, контрабандисты покупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, после чего продавали их за границу. В числе заказчиков оказались и Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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    Олеся Мицкевич
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