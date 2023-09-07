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10:43, 7 сентября 2023Силовые структуры

Уставший от 40-градусной жары российский полицейский выстрелил в коллегу

Под Ставрополем полицейский с Урала выстрелил в коллегу из-за 40-градусной жары

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ставропольском крае 24-летний сотрудник ДПС из Снежинска выстрелил в своего коллегу из-за 40-градусной жары, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Полицейские приехали с Урала в служебную командировку, где должны были работать и параллельно проходить обучение. По данным канала, на сон мужчинам отводилось по три часа, обстановку также накаляла непривычная температура. В результате после очередной смены полицейский во время чистки в классе оружия выстрелил из него в 32-летнего товарища и попал в ногу.

Потерпевшего госпитализировали. Виновному грозит возбуждение уголовного дела по статье о халатности.

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    Илона Палей
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