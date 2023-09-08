Глава Крыма поручил уволить начальников электросетей из-за обвинений в коррупции
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил уволить нескольких начальников городских и районных электросетей из-за подозрений в коррупционных схемах. Об этом сообщает агентство «КрымИнформ».
Коррупцию в их действиях заподозрили из-за накопления заявок жителей и юрлиц на техприсоединение к электросетям. По словам Аксенова, это делалось специально, чтобы заявители обращались к неким посредникам и предлагали деньги за ускорение работы. В итоге сетевики незаконно обогащались, считает глава региона.
«Всех начальников РЭС, которые допустили большой объем техприсоединений, — Ялта, Алушта, Бахчисарайский район, Симферопольский район, Симферополь, Евпатория, — все должны быть уволены», — высказался Аксенов на встрече с гендиректором «Крымэнерго» Вячеславом Гайдуком.
Антикоррупционный комитет Крыма уже ведет расследование. Аксенов также призвал тех крымчан, кому предлагали техприсоединение за деньги, написать заявление в правоохранительные органы.
В прошлом году Аксенов анонсировал правило, согласно которому глав администраций и министров в Крыму будут назначать с трехмесячным испытательным сроком, и, если человек не справился, его уволят.