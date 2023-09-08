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19:17, 8 сентября 2023Среда обитания

Глава Крыма поручил уволить начальников электросетей из-за обвинений в коррупции

Аксенов поручил уволить начальников РЭС в Крыму из-за подозрений в коррупции

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил уволить нескольких начальников городских и районных электросетей из-за подозрений в коррупционных схемах. Об этом сообщает агентство «КрымИнформ».

Коррупцию в их действиях заподозрили из-за накопления заявок жителей и юрлиц на техприсоединение к электросетям. По словам Аксенова, это делалось специально, чтобы заявители обращались к неким посредникам и предлагали деньги за ускорение работы. В итоге сетевики незаконно обогащались, считает глава региона.

«Всех начальников РЭС, которые допустили большой объем техприсоединений, — Ялта, Алушта, Бахчисарайский район, Симферопольский район, Симферополь, Евпатория, — все должны быть уволены», — высказался Аксенов на встрече с гендиректором «Крымэнерго» Вячеславом Гайдуком.

Антикоррупционный комитет Крыма уже ведет расследование. Аксенов также призвал тех крымчан, кому предлагали техприсоединение за деньги, написать заявление в правоохранительные органы.

В прошлом году Аксенов анонсировал правило, согласно которому глав администраций и министров в Крыму будут назначать с трехмесячным испытательным сроком, и, если человек не справился, его уволят.

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    Антон Похиляк
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