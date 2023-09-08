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23:40, 8 сентября 2023Бывший СССР

На Украине прокомментировали написание «Российской Федерации» с заглавных букв

На Украине написание «России» с большой буквы объяснили требованием Минюста
Оксен Лисовой

Оксен Лисовой. Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что ведомство приняло решение писать «Российская Федерация» в документах с заглавных букв из-за требования нормопроектирования и сослался на Министерство юстиции. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

При этом, по его мнению, писать «Российская Федерация» с большой буквы — ошибка. «Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, которые сейчас находятся за границей», — сказал он.

Лисовой добавил, что детям, которые обучаются за границей, украинские власти разрешают изучение только «украиноведческого компонента» в дистанционных классах.

Ранее министр образования Украины заявил, что проведение уроков на русском языке в школах страны противоречит законодательству. Киеву «не по дороге с русским миром, поэтому не следует готовить детей к использованию русского языка», считает Лисовой.

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    Марина Совина
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