На Украине написание «России» с большой буквы объяснили требованием Минюста

Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что ведомство приняло решение писать «Российская Федерация» в документах с заглавных букв из-за требования нормопроектирования и сослался на Министерство юстиции. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

При этом, по его мнению, писать «Российская Федерация» с большой буквы — ошибка. «Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, которые сейчас находятся за границей», — сказал он.

Лисовой добавил, что детям, которые обучаются за границей, украинские власти разрешают изучение только «украиноведческого компонента» в дистанционных классах.

Ранее министр образования Украины заявил, что проведение уроков на русском языке в школах страны противоречит законодательству. Киеву «не по дороге с русским миром, поэтому не следует готовить детей к использованию русского языка», считает Лисовой.