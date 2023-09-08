Прокуратура попросила конфисковать Porsche и квартиры экс-замглавы УМВД

Прокуратура просит конфисковать Porsche и квартиры экс-замглавы УМВД Кокониной

Прокуратура Санкт-Петербурга попросила обратить в доход государства имущество бывшей замглавы УМВД по Калининскому району города Ксении Кокониной. Об этом сообщает ТАСС.

Приморский суд города зарегистрировал иск прокурора о конфискации у Кокониной автомобиля Porsche Cayenne за 8,5 миллиона рублей и двух квартир в центре города — в Дмитровском переулке и на улице Марата общей стоимостью 26,2 миллиона рублей.

Коконину уволили со службы в ноябре 2022 года за предоставление недостоверных сведений о доходах и имуществе за 2019-2021 годы.

Сама же экс-начальница полиции района рассказала, что машину купила за счет сдачи по Trade-in предыдущего Porsche и шести миллионов рублей, которые она якобы нашла в квартире мужа. Квартиры, по ее словам, были приобретены на ипотечный кредит, деньги от личных накоплений и сбережений матери.