Педофил ударил электрошокером и изнасиловал российскую школьницу

Под Воронежем педофил ударил электрошокером, изнасиловал и ограбил школьницу

В Воронежской области разыскивают мужчину, который напал с электрошокером на 15-летнюю школьницу и изнасиловал ее. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в городе Борисоглебск около 21.00 педофил заметил подростка возле магазина, дождался, когда она выйдет, и последовал за ней. Зайдя в частный сектор, мужчина набросился на несовершеннолетнюю и ударил ее электрошокером. Девочка постаралась отбиться и сбежать от насильника, однако упала.

Настигнувший ее в этот момент мужчина принялся бить и душить, после чего над потерявшей сознание школьницей он совершил преступление сексуального характера. Перед тем, как скрыться, педофил забрал ее смартфон.

Девочка самостоятельно добралась домой, где рассказала о произошедшем матери. Женщина обратилась в полицию. Возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании и разбое.