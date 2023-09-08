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14:58, 8 сентября 2023Мир

Еврокомиссия раскритиковала своего представителя за высказывание о России

Еврокомиссия считает неуместной критику Австрии представителем из-за России
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:
Мартин Зельмайр

Мартин Зельмайр. Фото: Francois Lenoir / Reuters

Еврокомиссия считает неуместной критику властей Австрии из-за контракта о закупке российского газа со стороны представителя органа в Вене Мартина Зельмайра. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уджвари на брифинге, передает Die Presse.

Ранее стало известно, что Зельмайр раскритиковал власти Австрии за признание необходимости закупки российского газа. Он заявил, что 55 процентов закупаемого топлива — российские, а это «кровавые деньги». После этого его вызвали в дипломатическое ведомство страны.

Уджвари сообщил, что в ближайшее время Зельмайра вызовут в Брюссель «для обсуждения ситуации». Он напомнил, что все представители Еврокомиссии должны не забывать, что являются посредниками между страной и руководством Евросоюза.

«Высказывания нашего представителя в Австрии были не только ненужными, но и неуместными», — отметил Уджвари.

Ранее заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал «почти невыполнимой миссией» полный отказ от поставок российского газа. По его словам, в прошлом году Европа сократила импорт газа из России с 150 миллиардов кубометров до менее 80 миллиардов кубометров.

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    Александр Слабиев
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