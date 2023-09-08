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13:12, 8 сентября 2023Россия

Названо число проголосовавших электронно на выборах мэра москвичей

Более полумиллиона человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва»

Более полумиллиона человек проголосовали электронно на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

«Москвичи в очередной раз доказывают свою активную гражданскую позицию, и цифра в полмиллиона проголосовавших всего за четыре часа это доказывает», — рассказала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. Она уточнила, что эти горожане проголосовали онлайн на сайте mos.ru или с помощью терминала на избирательном участке.

Кириллова отметила, что голосование проходит штатно, но с утра наблюдались попытки атак на некоторые цифровые системы — все они были успешно пресечены.

Выборы мэра столицы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября, в качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.

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    Варвара Родикова
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