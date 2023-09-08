Командир ВСУ получил срок за покушение на мирного жителя Мариуполя

В ДНР суд приговорил к 18 годам командира ВСУ за покушение на жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес обвинительный приговор командиру взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денису Харченко за жестокое обращение с гражданским населением и покушение на мирного жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что Харченко был на ночном дежурстве в марте 2022 года, когда встретил безоружного мирного жителя. Решив, что мужчина оказывает содействие Вооруженным силам ДНР и России, украинский военный не менее десяти раз выстрелил в него из автомата Калашникова. Мариупольцу удалось скрыться в безопасном месте.