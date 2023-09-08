Российская чиновница оказалась под риском увольнения из-за активности в соцсетях

В Башкирии чиновница разозлила жителей региона авиаперелетами бизнес-классом

Пользователи соцсетей обвинили главу башкирского управления Роспотребнадзора Анну Казак в нескромности из-за публикаций в соцсетях. Из-за этого женщина может лишиться занимаемой должности, сообщает Telegram-канал Mash.

Поводом для этого стало разошедшееся в интернете видео, на котором чиновница демонстрирует условия авиаперелета бизнес-классом. Женщина выложила в запрещенную соцсеть ролик, в котором отметила преимущества кресла и подушек, показала меню, а также обратила внимание на салфетки, которые предоставляют пассажирам перед приемом пищи.

«Обед начинается с гигиены», — говорит на видео глава управления Роспотребнадзора. Затем она подробно описывает выбранные ею блюда, а также показывает вид из окна.

Публикации, подобные размещенному видео, появляются в соцсетях чиновницы регулярно, утверждает канал. Подписчики обвинили Казак в извлечении выгоды из служебного положения и нарушении норм законодательства о государственной службе. По поручению главы Роспотребнадзора Анны Поповой в отношении чиновницы начата проверка, по результатам которой ей грозит выговор или увольнение.

Ранее один из депутатов Курской областной думы опубликовал видеоролик, на котором он, находясь на пляже, пьет коктейли со словами «Много денег. Много хорошего настроения». После критики со стороны партийного руководства и губернатора депутат принес извинения за публикацию.